В экспозиции музея «Русской Арктики» в Архангельске появился металлический флаг 1914 года

Определить все особенности уникального музейного экспоната удалось в год 150-летия со дня открытия архипелага Земля Франца-Иосифа, на котором стальной триколор был водружён в период поисков пропавшей экспедиции Георгия Седова.
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