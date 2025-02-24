Барнаульский предприниматель организовал "вдохновляющие" бизнес-тур в Китай

Группа бизнесменов из разных сфер вместе отправятся в необычную деловую поездку Заразить Китаем за шесть дней — таков план барнаульского предпринимателя, который задумал поближе познакомить алтайский бизнес с китайским рынком.
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