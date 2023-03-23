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Политолог Корнилов рассказал, что волнует Запад больше украинского кризиса

Политолог Корнилов рассказал, что волнует Запад больше украинского кризиса

Конфликтная ситуация между официальной Москвой и киевским режимом занимает умы в Белом доме, однако есть нечто, что пугает Вашингтон гораздо больше.

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