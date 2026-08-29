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temapenza

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Варю виноградовое варенье только так: косточки сами собираются сверху, а ягоды остаются целыми

Виноградовое варенье кажется обычным, однако конкретно оно чаще в общей сложности разочаровывает: ягоды взрываются, сироп водянистый, а косточки хрустят на зубах.

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