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Царьград

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Ивлев: Евросоюз играет в "крысиные игры" с новым пакетом санкций для России

Ивлев: Евросоюз играет в "крысиные игры" с новым пакетом санкций для России

Депутат Леонид Ивлев назвал 16-й пакет санкций ЕС против России "тактикой крысиных укусов". Санкции вызывают противоположный эффект, укрепляя российскую экономику и армию, считает он, отмечая необходимость перемен в политике Запада.

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Комментарии
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Eduard
Ивлев,а почему Росмия молчит,вернее &quot;мычит&quot;? Безнаказаностт порождает преступление,что мы и наблюдаем.Так почему Путин позволяет им это делать? Переведите военные действия на территорию Прибалтики.Ядерное оружие нас поддержит!
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23 час.
Eduard
Пока Правительство России хамов будит назыаать &quot;нащи партнеры&quot;,хамство не прекратится!
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23 час.
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