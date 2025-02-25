Ивлев: Евросоюз играет в "крысиные игры" с новым пакетом санкций для России

Eduard

Ивлев,а почему Росмия молчит,вернее "мычит"? Безнаказаностт порождает преступление,что мы и наблюдаем.Так почему Путин позволяет им это делать? Переведите военные действия на территорию Прибалтики.Ядерное оружие нас поддержит!