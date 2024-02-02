В Архангельской областной детской больнице отказались от нянь для брошенных детей

АРХАНГЕЛЬСК, 2 февраля, ФедералПресс. Архангельская областная детская больница расторгла договор с волонтерами НКО «Добрые сердца», которые помогали заботиться о детях-сиротах, воспитанниках детских домов и малышах, изъятых опекой.
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