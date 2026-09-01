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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Астон Вилла» купила защитника «Саутгемптона» Харвуд-Беллиса за 25+5 млн фунтов

« Астон Вилла » объявила о трансфере  Тэйлора Харвуд-Беллиса . 24-летний центральный защитник перешел в клуб АПЛ из « Саутгемптона ».

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