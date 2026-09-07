Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США

ВЕСТИ Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о статусе единственного естественного спутника Земли.
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