Деловая активность сектора услуг Новой Зеландии ушла в «красную зону»

Сектор услуг Новой Зеландии в середине осени пришел в упадок. Октябрьское значение индикатора деловой активности (PMI) составило 48,9 пунктов, ниже сигнального уровня 50, разграничивающего спад и подъем экономики.
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