Буланова после долгого молчания озвучила свою позицию по спецоперации на Украине

Татьяна Буланова, фото: radiokp.ru ВиталийАртистка – настоящая патриотка! В одном из интервью певица Татьяна Буланова громко заявила о любви к своей Родине.
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