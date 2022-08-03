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Буланова после долгого молчания озвучила свою позицию по спецоперации на Украине

Буланова после долгого молчания озвучила свою позицию по спецоперации на Украине

Татьяна Буланова, фото: radiokp.ru ВиталийАртистка – настоящая патриотка! В одном из интервью певица Татьяна Буланова громко заявила о любви к своей Родине.

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