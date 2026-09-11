«Лазеры из космоса», выборы, фальсификации и дипфейки: Маск угрожает судом создателям фильма Musk

Фильм длится почти четыре часа и включает интервью с первой бывшей женой Маска, его отцом, а также множеством бывших деловых партнеров и журналистов В последние дни Илон Маск критикует режиссёра Алекса Гибни, чей документальный фильм Musk выходит в следующем месяце.
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