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«Лазеры из космоса», выборы, фальсификации и дипфейки: Маск угрожает судом создателям фильма Musk

«Лазеры из космоса», выборы, фальсификации и дипфейки: Маск угрожает судом создателям фильма Musk

Фильм длится почти четыре часа и включает интервью с первой бывшей женой Маска, его отцом, а также множеством бывших деловых партнеров и журналистов В последние дни Илон Маск критикует режиссёра Алекса Гибни, чей документальный фильм Musk выходит в следующем месяце.

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