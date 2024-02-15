«Софтлайн» завершил 2023 год с рекордными за всю историю показателями ПАО «Со...

«Софтлайн» завершил 2023 год с рекордными за всю историю показателямиПАО «Софтлайн» (ранее — АО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, созданный в результате разделения российской и нероссийской (в лице Noventiq) частей бизнеса Softline, объявил неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год.
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