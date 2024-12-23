Овечкин с сыном посетил матч "Вашингтона" против "Лос-Анджелеса" в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с сыном Сергеем посетили матч "столичных", который прошел в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелес Кингз".
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