Самые отвратные детские блюда советского времени

ВЧ Владимир Черемисин Автору не повезло не с поваром, а с головой. Его опус это грубый пасквиль. В 60-70-годах (самое советское время) я более полутора десятков сезонов работал летом старшим вожатым в пионерских лагерях. А как член обкома профсоюза работников просвещения входил в состав комиссии по организации и контролю детского питания в школах Новосибирской области. Поэтому с полным основанием и полной ответственностью могу заявить, что подобную гнусь мог выплеснуть либо больной, либо подлый человек.

ВУ Владимир Уфимцев Что, блядь, за дебилы здесь ерунду всякую пишут! Сопляк прыщавый половозрелый, похоже... Чтобы писать о той, НАШЕЙ ЖИЗНИ, НАДО БЫЛО ТОГДА ЖИТЬ...