Пищевые кошмары преследовали советского ребенка в детском саду, в пионерлагере, в школьной столовой. Детей даже не интересовало, что еду им готовили нечистоплотные тетки в вонючих баках, на ни разу не мытых сковородках, а кулинарным жиром служила масса отработанных жиров, годами сливаемая в один лоток, из которого потом черпали сколько не жалко и бросали в варево.
Самые отвратные детские блюда советского времени
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЧ
Владимир Черемисин
Автору не повезло не с поваром, а с головой. Его опус это грубый пасквиль. В 60-70-годах (самое советское время) я более полутора десятков сезонов работал летом старшим вожатым в пионерских лагерях. А как член обкома профсоюза работников просвещения входил в состав комиссии по организации и контролю детского питания в школах Новосибирской области. Поэтому с полным основанием и полной ответственностью могу заявить, что подобную гнусь мог выплеснуть либо больной, либо подлый человек.
Ответить
21 час.
ВУ
Владимир Уфимцев
Что, блядь, за дебилы здесь ерунду всякую пишут! Сопляк прыщавый половозрелый, похоже... Чтобы писать о той, НАШЕЙ ЖИЗНИ, НАДО БЫЛО ТОГДА ЖИТЬ...
Ответить
18 час.
Silver Kont
Что за "выблядок 90-х" написал пасквиль? Да в советское время за организацией детского питания следили как ни за чем другим, комиссии проверяли от и до все кухни на соответствие нормам и правилам.... Ответственность была величайшей, вплоть до уголовной; проводились рейды ОБХСС и СЭС, отправляли на зону без всяких проволочек....
Ответить
16 час.
Свежие комментарии