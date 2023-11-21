Подтверждена гибель в Донбассе прямо в момент выступления актрисы Полины Меньших

Некоторое время назад в украинских СМИ и телеграм-каналах начала распространяться информация, а также видео, о гибели прямо в момент выступления перед нашими бойцами в зоне СВО российской актрисы и режиссёра Полины Меньших.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии