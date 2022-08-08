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Рейтинг ATP. Медведев остается №1, Хуркач вернулся в топ-10, Кириос – в топ-40

Чемпион Лос-Кабос Даниил Медведев остается лидером рейтинга ATP. Чемпион Вашингтона Ник Кириос вернулся в топ-40, финалист Йошихито Нишиока – в топ-60.

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