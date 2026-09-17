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Царьград

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Недельная инфляция замедлилась до 0,02%

Недельная инфляция замедлилась до 0,02%

Потребительские цены с 8 по 14 сентября выросли на 0,02% после повышения на 0,05% неделей ранее, следует из данных Росстата.

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