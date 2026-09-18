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Нижегородская правда

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Юрий Шалабаев проголосовал в первый день выборов в Нижнем Новгороде

Юрий Шалабаев проголосовал в первый день выборов в Нижнем Новгороде

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал в первый день выборов депутатов Госдумы. Сделал он это лично, придя на избирательный участок по месту регистрации.

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