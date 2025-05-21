Экс-врач Белого дома раскрыл, сколько осталось жить больному раком Байдену

Прогноз не особо положительный и долгосрочный. Бывший врач Белого дома республиканец Ронни Джексон для издания New York Times выразил предположение, что бывший президент США Джо Байден проживет от года по полутора лет.
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