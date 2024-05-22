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В Сочи осталось менее пятисот безработных жителей

В Сочи осталось менее пятисот безработных жителей В Центре занятости по итогам первого квартала 2024 года осталось лишь 493 зарегистрированных человека, которым до сих пор не подобрали вакансию.

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