В Сочи осталось менее пятисот безработных жителей В Центре занятости по итогам первого квартала 2024 года осталось лишь 493 зарегистрированных человека, которым до сих пор не подобрали вакансию.
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В Сочи осталось менее пятисот безработных жителей В Центре занятости по итогам первого квартала 2024 года осталось лишь 493 зарегистрированных человека, которым до сих пор не подобрали вакансию.