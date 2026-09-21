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Санчес: неконтролируемый ИИ в руках избранных ведет к катастрофе

Санчес: неконтролируемый ИИ в руках избранных ведет к катастрофе

Искусственный интеллект, который никто не регулирует и который находится под контролем нескольких технологических гигантов — идеальный коктейль для того, чтобы случилось несчастье, заявил президент правительства Испании Педро Санчес 21 сентября на закрытии мероприятия IA360: План ответственного развертывания ИИ.

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