Санчес: неконтролируемый ИИ в руках избранных ведет к катастрофе

Искусственный интеллект, который никто не регулирует и который находится под контролем нескольких технологических гигантов — идеальный коктейль для того, чтобы случилось несчастье, заявил президент правительства Испании Педро Санчес 21 сентября на закрытии мероприятия IA360: План ответственного развертывания ИИ.