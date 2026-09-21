Санчес: неконтролируемый ИИ в руках избранных ведет к катастрофе

Искусственный интеллект, который никто не регулирует и который находится под контролем нескольких технологических гигантов — идеальный коктейль для того, чтобы случилось несчастье, заявил президент правительства Испании Педро Санчес 21 сентября на закрытии мероприятия IA360: План ответственного развертывания ИИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым