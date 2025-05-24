В Запорожской области, около Малых Щербаков, украинские боевики покидают свои позиции. Разведчик из 392-го полка ВС России сообщил, что противник оставляет оборудование, позволяя российским войскам успешно выполнять задачи, несмотря на присутствие БПЛА.
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