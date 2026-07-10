Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дроны Кузбасса

Дроны Кузбасса

Дроны КузбассаКузбасс возводит новую архитектуру безопасности. На важных промышленных объектах региона появились мобильные огневые группы для отражения возможных атак вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Илья Середюк.

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