Дроны Кузбасса

Дроны КузбассаКузбасс возводит новую архитектуру безопасности. На важных промышленных объектах региона появились мобильные огневые группы для отражения возможных атак вражеских беспилотников, сообщил губернатор региона Илья Середюк.
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