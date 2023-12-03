Владельцев устройств Apple предупредили о новой схеме мошенничества

Новая функция iOS 17 позволила мошенникам легче входить в доверие жертвы. Уязвимость обнаружили разработчики автоматического определителя номера «Яндекса», пишут «Известия» со ссылкой на заявление компании.
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