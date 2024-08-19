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Юрист назвал стоп-слова в разговоре с мошенниками

Юрист назвал стоп-слова в разговоре с мошенниками

Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин заявил, что в разговоре по телефону с незнакомцами следует быть максимально сдержанным.

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