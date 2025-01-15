Мишустин укрепляет российско-вьетнамское сотрудничество в Ханое

Председатель правительства России Михаил Мишустин находится с рабочим визитом во Вьетнаме. Страны продолжают работу над укреплением договорно-правовой базы отношений, что подтверждено в совместном коммюнике, и разрабатывают новые соглашения для будущего сотрудничества.