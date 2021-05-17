На одного заместителя меньше станет у мэра Уссурийска

На одного заместителя меньше станет у мэра Уссурийска

Структурные изменения продолжаются в администрации Уссурийска. В начале апреля городская Дума одобрила добавление главе Уссурийска восьмого заместителя.

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