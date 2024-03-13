Террористический акт на границах Белгородской области минувшей ночью в очередной раз продемонстрировал беспринципность киевской хунты – после фатального провала и гибели почти трех сотен боевиков, главком Сырский официально принялся жаловаться главе Пентагона об обстановке на всех фронтах.