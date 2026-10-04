Почему Францию и Испанию захлестнули массовые молодежные протесты?

В обеих странах в следующем году должны пройти выборыВо Франции «протесты лицеистов» охватили тысячи учебных заведений, а испанская молодежь разбила палаточный лагерь у здания конгресса.
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