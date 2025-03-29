Алаудинов заявил о подготовке плацдарма для рывка ВС России в Сумской области

Бойцы ВС России продвигаются на нескольких участках в Сумской области и готовят плацдарм для рывка. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
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