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Алаудинов заявил о подготовке плацдарма для рывка ВС России в Сумской области

Алаудинов заявил о подготовке плацдарма для рывка ВС России в Сумской области

Бойцы ВС России продвигаются на нескольких участках в Сумской области и готовят плацдарм для рывка. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

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