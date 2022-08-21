Страна прибалтийских потерпевших

Литовская энергетическая система, похоже, представляет собой классическую «пирамиду — лохотрон» Виктор Агибалов На днях мировая общественность с изумлением узнала, что у Латвии, Эстонии и Литвы, оказывается, имеется собственная промышленность.
Литовская энергетическая система, похоже, представляет собой классическую «пирамиду — лохотрон» Виктор Агибалов На днях мировая общественность с изумлением узнала, что у Латвии, Эстонии и Литвы, оказывается, имеется собственная промышленность.
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