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Страна прибалтийских потерпевших

Страна прибалтийских потерпевших

Литовская энергетическая система, похоже, представляет собой классическую «пирамиду — лохотрон» Виктор Агибалов На днях мировая общественность с изумлением узнала, что у Латвии, Эстонии и Литвы, оказывается, имеется собственная промышленность.

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