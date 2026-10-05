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Во Вьетнаме задержали 12 человек, похитивших 2700 кошек для заготовки мяса

Во Вьетнаме задержали 12 человек, похитивших 2700 кошек для заготовки мяса

Во вьетнамском городе Хошимин задержали 12 человек, которые, по версии следствия, похищали кошек для перепродажи.

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