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Daily Moscow

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Адвокат Ольга Сулим: раздел доли в ООО при разводе и способы сохранить контроль над бизнесом

Адвокат Ольга Сулим: раздел доли в ООО при разводе и способы сохранить контроль над бизнесом

Развод при наличии бизнеса почти всегда перерастает в корпоративный конфликт. Супруг, который управлял компанией, нередко считает, что делить нечего: ООО оформлено на него.

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