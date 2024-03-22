Геометрия в восьмом классе — особенности и порядок подготовки Тамара АрноГеометрия — интересная и непростая наука для старшеклассников В числе дисциплин, вызывающих немалые вопросы и трудности у учеников старших классов, нередко фигурирует геометрия.