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Театр абсурда

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Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Российский посол в Израиле обрадовал: "русские евреи просятся в РФ - начало великому исходу положено"

Politiki.net все изображения из открытых источников яндекс картинки. Считанные часы до наступления Нового года, а я к вам с огромной радостью, ну как "огромной", так сообщением, да и на счет "радостной", я очевидно поторопился, - но сначала.

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Комментарии
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N
Nata
А зачем они здесь нужны? Вставить своим песикам платиновые зубы перед очередной волной эмиграции в Израиль?
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1 д.
Андрей
просто объявить им призыв в армию в России и исход на этом закончится.😀
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1 д.

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