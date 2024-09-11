В Раде признали сложную ситуацию для ВСУ в Курской области

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Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась сложная ситуация в Курской области. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).