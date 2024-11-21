Полное видеообращение Владимира Путина по ответным мерам в связи с применением западного дальнобойного оружия по территории РФ

Александр Симаков

В Европе находится 9 военных баз США общим чяислом более 100 тыс военнослужащих. Самая крупная база - Рамштайн. Наши ракеты СМРД вполне их достают. Но мы не будет доставлять удовольствие американцам гибнуть от наших ракет. На ближневм Востоке находится 19 военных баз США, котолрые находятся в "прямой видимости" ракет хуситов. Если кто-то думает, что хуситы сами по себе пускают гиперзвуковые ракеты по авианосцам США, то глубоко заблуждаются. Проведите аналогию - у украинцев нет спутников, они не могут наводить американские и европейские ракеты без участия военнослужащих этих стран. У хуситов есть спутники, с помощью которых они наводят свои ракеты?