«Ответ всегда будет» — полное видеообращение Владимира Путина по ответным мерам в связи с применением западного дальнобойного оружия по территории РФ Президент РФ Путин выступил с обращением к народу на фоне дальнобойных ударов западным оружием вглубь России.
Полное видеообращение Владимира Путина по ответным мерам в связи с применением западного дальнобойного оружия по территории РФ
Комментарии
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Регина Толстоброва
Украина очень плохо кончит.
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11 час.
Виктор Полуэктов
За лужей сидят на попе пока ровно. Средняя и меньшая дальность российских ракет по евроцелям вполне входят в их планы.
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10 час.
Александр Симаков
В Европе находится 9 военных баз США общим чяислом более 100 тыс военнослужащих. Самая крупная база - Рамштайн. Наши ракеты СМРД вполне их достают. Но мы не будет доставлять удовольствие американцам гибнуть от наших ракет. На ближневм Востоке находится 19 военных баз США, котолрые находятся в "прямой видимости" ракет хуситов. Если кто-то думает, что хуситы сами по себе пускают гиперзвуковые ракеты по авианосцам США, то глубоко заблуждаются. Проведите аналогию - у украинцев нет спутников, они не могут наводить американские и европейские ракеты без участия военнослужащих этих стран. У хуситов есть спутники, с помощью которых они наводят свои ракеты?
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6 час.
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