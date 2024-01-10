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Полузащитник отечества: как Миранчук цепляется за шансы в «Аталанте»

Полузащитник отечества: как Миранчук цепляется за шансы в «Аталанте»

Успешная игра Алексея Миранчука за итальянскую «Аталанту» в первых матчах 2024 года заставила многих экспертов вновь поверить в его способность закрепиться в основе клуба из Бергамо, где у него пока складывается противоречивая карьера из-за высокой конкуренции в составе и специфических требований главного тренера команды.

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