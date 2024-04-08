В Ярцево Смоленской области сотрудники Госавтоинспекции совместно с ЮИД провели профилактическое мероприятие «С СИМ – безопасно колесим!»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения МБОУ № 4 г. Ярцево провели пропагандистское мероприятие «С СИМ – безопасно колесим!», направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
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