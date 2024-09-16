Меган не нужна: Карл и его супруга призвали Гарри избавиться от герцогини Маркл

Король и его супруга позволили себе сделать весьма прозрачный намек. Принц Гарри LEGION-MEDIAКогда стало известно, что Карл и его жена Камилла публично поздравили принца Гарри с днем рождения, некоторые восприняли это, как «оливковую ветвь», то есть демонстрацию желания помириться.