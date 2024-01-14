«Не по тому сценарию»: Швейцария в Давосе вместо обсуждения «формулы мира» Зеленского призвала привлечь к переговорам Россию

Ставка Киева на встречу мировых лидеров в Давосе, как платформу для обсуждения так называемой "формулы мира Зеленского" провалилась, уже в первый день встреча советников мировых лидеров пошла не тому сценарию.
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