Украинский военный заявил, что ВСУ за 10 дней только в Торецке потеряли 500 человек То, что ВСУ в зоне СВО несут колоссальные потери, сегодня пишут даже западные эксперты.
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Украинский военный заявил, что ВСУ за 10 дней только в Торецке потеряли 500 человек То, что ВСУ в зоне СВО несут колоссальные потери, сегодня пишут даже западные эксперты.
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