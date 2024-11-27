Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Не ребята, так не пойдет, деньги вы любите, а лицо отворачиваете, на одних мандаринах не протянете!Абхазия: никакой ...
  • Vladimir Kurbatov
    Вот с чего и надо начинать -- с международных договоров: зачем нам такие договора?!Курс на замену на...
  • Olga Chuhutina
    А у нас по другому.?❗️🇺🇦Пока одни у...
Украинский военный заявил, что ВСУ за 10 дней только в Торецке потеряли 500

Украинский военный заявил, что ВСУ за 10 дней только в Торецке потеряли 500 человек То, что ВСУ в зоне СВО несут колоссальные потери, сегодня пишут даже западные эксперты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх