Подозреваемый в "кропоткинской резне" задержан: Напал на двух омичей с ножом

Преступника удалось задержать благодаря системам "Сфера" и "ПАРСИВ".Как сообщил Царьграду источник в правоохранительных органах, во вторник, 16 января, на станции метро "Кропоткинская" в Москве произошло нападение с применением ножа.
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