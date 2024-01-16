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Царьград

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Подозреваемый в "кропоткинской резне" задержан: Напал на двух омичей с ножом

Подозреваемый в "кропоткинской резне" задержан: Напал на двух омичей с ножом

Преступника удалось задержать благодаря системам "Сфера" и "ПАРСИВ".Как сообщил Царьграду источник в правоохранительных органах, во вторник, 16 января,  на станции метро "Кропоткинская" в Москве произошло нападение с применением ножа.

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