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Корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» принял на борту юных патриотов из Бурятии

Корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» принял на борту юных патриотов из Бурятии

Юные гости проведут на корабле несколько суток, в ходе которых они изучат корабельный военно-морской быт, а также познакомятся с традициями и обычаями российского флота.

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