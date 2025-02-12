Как обмен заключенными может повлиять на переговоры с Украиной

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Обмен заключенными с Россией – лучшее подтверждение словам президента США о переговорах по Украине и отношениях с Москвой, заявила депутат Госдумы Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы.
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