Как обмен заключенными может повлиять на переговоры с Украиной

МОСКВА, 12 февраля, ФедералПресс. Обмен заключенными с Россией – лучшее подтверждение словам президента США о переговорах по Украине и отношениях с Москвой, заявила депутат Госдумы Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы.