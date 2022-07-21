Размер компенсации пострадавшим от наводнения определили в Приморье

Размер компенсации пострадавшим от наводнения определили в Приморье

В Приморье определены меры социальной поддержки пострадавшим от ЧС. Граждане вправе обратиться за материальной помощью или единовременным пособием, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.

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