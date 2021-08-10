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Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь победитель чемпионата южного федерального округа по тхэквондо

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь победитель чемпионата южного федерального округа по тхэквондо

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 6 регионов Российской Федерации. .

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