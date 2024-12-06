Тайны мумифицирования: как шаманы и экстрасенсы предсказывают апокалипсис 2025 года Ирэн ОрлонскаяВ последнее время группа шаманов и экстрасенсов заявила о необходимости захоронения мумии, утверждая, что это действие может предотвратить серьезные негативные события, которые, по их мнению, могут произойти в 2025 году.