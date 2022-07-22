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В Белом доме пообещали внимательно следить за исполнением сделки по зерну

В Белом доме пообещали внимательно следить за исполнением сделки по зерну

США будут внимательно следить за исполнением сделки по вывозу зерна с Украины через черноморские порты, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 22 июля на пресс-конференции.

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