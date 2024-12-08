Жителей центральной России встревожили комары на снегу

В соцсетях появились многочисленные фото этих насекомых на сугробах. Ученые объяснили, что это зимние комары, они не опасны для человека и вообще не кусаютсяЖители российских регионов начали сообщать, что после снегопада на сугробах стали появляться комары.
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